Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 12:26

Секрет сияющей плиты: два обычных продукта против жира и нагара

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Стеклокерамическая варочная панель выглядит стильно и современно, но требует особого ухода, чтобы сохранить свой безупречный вид. Не обязательно покупать дорогие специализированные средства, чтобы справиться с пригоревшим жиром и пятнами. Есть один простой и невероятно эффективный способ, который вернет вашей плите первоначальный блеск буквально за несколько минут, используя лишь то, что есть на каждой кухне.

Для этого волшебного очищения вам понадобятся всего два помощника — пищевая сода и столовый уксус. Сначала нужно равномерно сбрызнуть поверхность остывшей плиты уксусом, а затем обильно посыпать ее пищевой содой. Начнется интересная реакция с легким шипением, которая мягко и глубоко растворяет даже застарелые жировые загрязнения.

Оставьте эту активную смесь на поверхности примерно на пять-десять минут, чтобы она успела подействовать. После этого останется лишь протереть панель мягкой губкой, смывая всю грязь вместе с остатками средства, и вытереть ее насухо. Результат вас приятно удивит — панель засверкает чистотой, без разводов и следов нагара, а вы сэкономите семейный бюджет.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки устали бороться с налетом и ржавчиной в унитазе и им не хочется часами оттирать загрязнения агрессивной химией. Есть простые способы вернуть сантехнике первозданный блеск без изнурительной уборки. Достаточно подготовить очищающую смесь вечером, а утром лишь смыть её водой.

Проверено редакцией
Читайте также
Делаю печеночные оладьи так — и они улетают быстрее, чем котлеты: простой рецепт, который точно понравится всей семье
Общество
Делаю печеночные оладьи так — и они улетают быстрее, чем котлеты: простой рецепт, который точно понравится всей семье
Эти зразы готовлю сразу в двойном объеме — семья сметает с тарелок: мой личный топ-рецепт
Общество
Эти зразы готовлю сразу в двойном объеме — семья сметает с тарелок: мой личный топ-рецепт
Неожиданный спасатель для слива в ванной: крем для депиляции против волос
Общество
Неожиданный спасатель для слива в ванной: крем для депиляции против волос
Лизинг vs аренда: когда и какую модель выгоднее выбрать в строительстве
Авто
Лизинг vs аренда: когда и какую модель выгоднее выбрать в строительстве
Аренда техники и цифровизация стройки: что объединяет эти тренды
Авто
Аренда техники и цифровизация стройки: что объединяет эти тренды
техника
плиты
советы
чистота
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Забитый оружием грузовик пытался прорваться в исправительную колонию
Адвокат объяснил, что грозит Галкину за инцидент с флагом Украины в Израиле
Боец объяснил, как российские военные общаются с солдатами КНДР
Российские войска освободили новый населенный пункт в зоне СВО
В Минобороны РФ назвали число освобожденных за неделю населенных пунктов
Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам шенгенские мультивизы
Пытался выдать за наркоманку: таксист опоил, изнасиловал и убил пассажирку
Погода в Москве в субботу, 15 ноября: ждать ли сильных заморозков и снега
Глава парламента Гагаузии решил покинуть свой пост
Германия рекордно увеличит финансовую поддержку Украины
Политика-иноагента попросили заочно приговорить к 11 годам колонии
Руководитель уранодобывающего предприятия обвинен в мошенничестве
Стало известно о новой мощной вспышке на Солнце
«Какие проблемы?»: военный эксперт о замеченном судне РФ у берегов США
Гордон отреагировала на слухи о беременности Лерчек
В российском регионе планируют повысить налог для мигрантов
Пострадавшему на свалке в Бурятии ребенку выплатили компенсацию
Банда педофилов задержана в Петербурге
Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха почти на 16 часов
Мягкий минимализм: новый язык домашнего комфорта
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.