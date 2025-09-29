Для иностранных агентов могут повысить НДФЛ Минфин предложил установить НДФЛ в 30% для иностранных агентов

Минфин предложил ограничить возможность иностранных агентов пользоваться налоговыми преференциями, следует из материалов на сайте ведомства. Министерство также предлагает установить для них единую ставку НДФЛ в размере 30%.

Для иностранных агентов устанавливается единая налоговая ставка по НДФЛ в размере 30%. Также им будет недоступно получение налоговых вычетов на долгосрочные вложения (инвестиции), освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании, — указали в Минфине.

Ранее стало известно, что в России могут запретить публичное использование всего, что создано с участием иноагентов. Пакет соответствующих предложений уже был направлен в Госдуму и внесен на рассмотрение, рассказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, предлагаемые меры направлены на совершенствование российского законодательства и усиление контроля за распространением контента иноагентов. Проект предусматривает введение административной ответственности за нарушение установленных запретов.