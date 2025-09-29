Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 15:15

Появился подозреваемый в жестоком убийстве молдавской студентки

В Молдавии родственника местного чиновника заподозрили в убийстве студентки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело 20-летней студентки из молдавского города Кагул, которую искали едва ли не всем миром, обнаружили ночью в лесу, сообщает издание «КП в Молдове». По его информации, девушку изнасиловали и убили. Согласно одной из версий, в преступлении подозревается родственник одного из влиятельных чиновников Молдавии.

Источники утверждают, что на опознание тела родственникам запретили проносить в морг телефоны и делать фотографии. Некоторые связали это с желанием Кишинева «замять» скандал на фоне парламентских выборов. При этом информаторы, близкие к МВД республики, опровергли сведения о том, что студентку убили. По их словам, поиски еще продолжаются.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Саратовской области и ее сына, которые обвиняются в убийстве усыновленного ребенка-инвалида и систематическом истязании трех опекаемых детей. С 2015 по 2025 год обвиняемые оформили опеку над четырьмя несовершеннолетними. Все это время мужчина и женщина избивали их, прикрываясь воспитательными мерами.

До этого несколько тысяч человек вышли на марш в Буэнос-Айресе, требуя наказать виновных в убийстве трех девушек. Толпа прошла от площади перед президентским дворцом до здания Конгресса. Многие несли фотографии 20-летних Морены Верди и Бренды дель Кастильо, а также 15-летней Лары Гутьеррес.

