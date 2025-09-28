В Аргентине тысячи человек вышли на улицы после убийства трех девушек

Несколько тысяч человек вышли на марш в Буэнос-Айресе, требуя наказать виновных в убийстве трех девушек, сообщает ТАСС. Толпа двигалась от площади перед президентским дворцом до здания Конгресса. Многие несли фотографии 20-летних Морены Верди и Бренды дель Кастильо, а также 15-летней Лары Гутьеррес. Демонстрация прошла без серьезных инцидентов.

Нет плохих или хороших жертв. Правосудие для Морены, Бренды и Лары. Мы хотим оставаться живыми, — гласили надписи на плакатах.

Девушки пропали 19 сентября. Их тела нашли спустя пять дней в пригороде Буэнос-Айреса Флоренсио Варела. Экспертиза подтвердила, что перед смертью они подверглись пыткам. В розыск объявлен гражданин Перу Тони Вальверде Викториано, которого называют заказчиком преступления. По информации властей, мотивом могла стать месть.

Ранее в Перу вспыхнули массовые беспорядки с участием представителей поколения Z, протестовавших против президента Дины Болуарте: демонстранты требовали прозрачности власти и отмены пенсионной реформы. Когда митингующие попытались штурмовать административные здания, полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.