29 сентября 2025 в 15:13

Российские спортсмены захватили лидерство в медальном зачете Игр стран СНГ

Никита Шлейхер Никита Шлейхер Фото: Flickr/III CIS Games 2025

Сборная России уверенно лидирует в общем зачете Игр стран СНГ. На счету российских атлетов 26 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. На соревнованиях по плаванию россияне выиграли 16 золотых наград. Также они девять раз становились первыми в турнире по настольному теннису. Еще одна золотая медаль завоевана в стрельбе.

Второе место в общем медальном зачете занимает сборная Белоруссии, в активе которой три золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых медалей. На третьем месте идет Азербайджан — 10 серебряных и семь бронзовых наград. Игры стран СНГ завершатся 8 октября. Соревнования проходят на 12 площадках в семи городах Азербайджана.

Ранее победители соревнований по плаванию на Играх стран СНГ Валерия Бражниченко и Максим Старовойтов заявили, что их главная цель — завоевать олимпийское золото. Спортсмены также выразили благодарность своей сборной за поддержку и внимание. Бражниченко отметила, что на соревнованиях царит деловая атмосфера. Кроме того, пловцы признались, что пока не успели попробовать блюда азербайджанской кухни, но планируют это сделать.

