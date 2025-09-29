Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 15:00

Священнослужитель месяцами насиловал девочку, пока она не забеременела

В Индии 14-летняя девочка забеременела после изнасилований священнослужителем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полицейские задержали 32-летнего маулана из индийского штата Уттар-Прадеш, подозреваемого в систематических изнасилованиях несовершеннолетней ученицы религиозной школы, сообщает The Times of India. Правда вскрылась только после того, как девочка пожаловалась на боли в животе, а медицинское обследование подтвердило беременность.

Она рассказала родителям, что священнослужитель насиловал ее у себя дома и в мечети, угрожая убить, если она будет сопротивляться или расскажет кому-нибудь об этом, — говорится в статье.

Пострадавшая училась в школе с апреля, однако семья обратилась в полицию лишь 26 сентября. В отношении священнослужителя возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании, угрозах убийством и сексуальных домогательствах. Следователи также сообщили, что опрашивают других учащихся для выявления потенциальных жертв. Кроме того, проверяется причастность брата подозреваемого к преступлениям, мужчина в настоящее время разыскивается.

Ранее сообщалось, что группа мужчин совершила групповое изнасилование женщины около церкви Святой Марии в британском городе Банбери. Случайная прохожая пыталась помочь жертве, но безуспешно.

изнасилования
несовершеннолетние
школьницы
Индия
происшествия
школы
беременные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Борьба с коррозией: чем обработать кузов авто осенью, чтобы не ржавел зимой
«Не делайте глупостей»: НАТО предупредили об угрозах конфликта с РФ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.