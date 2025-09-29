Священнослужитель месяцами насиловал девочку, пока она не забеременела В Индии 14-летняя девочка забеременела после изнасилований священнослужителем

Полицейские задержали 32-летнего маулана из индийского штата Уттар-Прадеш, подозреваемого в систематических изнасилованиях несовершеннолетней ученицы религиозной школы, сообщает The Times of India. Правда вскрылась только после того, как девочка пожаловалась на боли в животе, а медицинское обследование подтвердило беременность.

Она рассказала родителям, что священнослужитель насиловал ее у себя дома и в мечети, угрожая убить, если она будет сопротивляться или расскажет кому-нибудь об этом, — говорится в статье.

Пострадавшая училась в школе с апреля, однако семья обратилась в полицию лишь 26 сентября. В отношении священнослужителя возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании, угрозах убийством и сексуальных домогательствах. Следователи также сообщили, что опрашивают других учащихся для выявления потенциальных жертв. Кроме того, проверяется причастность брата подозреваемого к преступлениям, мужчина в настоящее время разыскивается.

