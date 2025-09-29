Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 13:30

Россиян предупредили об окончании эпохи скидок на новые автомобили

Дилеры в России начали отменять скидки на машины предыдущих годов выпуска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Время скидок на новые автомобили в России подходит к концу, а дилеры, которые работают с китайскими марками, сворачивают различные акции и выгодные предложения, сообщает «Российская газета». Как рассказала руководитель отдела по работе с партнерами «Интерлизинга» Алена Креженкова, дополнительные скидки на стоки машин предыдущих годов выпуска постепенно отменяются, причем это касается разных сегментов.

Такие бренды, как Voyah, Changan и Exeed, постепенно приостанавливают скидочную политику, в то время как Chery и Omoda пока сохраняют предложения из-за наличия товарных запасов, — подчеркнула она.

Ощутимый рост цен на авторынке ожидается уже к началу ноября, добавила Креженкова. По ее словам, в массовом сегменте повышение составит 2–3%, в премиум-сегменте — 10–15%, а стоимость электрокаров и «гибридов» может вырасти на 10–20%.

Ранее автоэксперт Никита Колесников заявил, что рост утильсбора приведет к массовому переходу россиян на старые автомобили. Он отметил, что с 1 ноября 2025 года новые правила сделают современные подержанные машины недоступными по цене.

До этого стало известно, что средний чек при покупке нового автомобиля в России за январь — сентябрь текущего года вырос на 5% и достиг 2,33 млн рублей. При этом аналитики зафиксировали снижение спроса на новые легковые машины на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Россия
автомобили
цены
скидки
