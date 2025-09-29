Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 14:56

Раскрыт размер МРОТ в России в 2026 году

Правительство внесло законопроект об установлении МРОТ в 27 тыс. рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года, говорится в тексте документа, опубликованном в электронной базе парламента. Месячный показатель МРОТ составит 27 903 рубля.

Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц, — говорится в тексте проекта федерального закона.

Ранее член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров подтвердил, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда увеличится на 20%. По его словам, повышение МРОТ приведет к росту минимальных выплат по больничным листам, декретным и отпускным пособиям. Машаров уточнил, что изменение не затронет уже назначенные пенсии, но повлияет на будущие пенсионные выплаты.

Профессор Вадим Виноградов тем временем сообщил о дополнительных выплатах пенсионерам в нескольких регионах России к Международному дню пожилого человека 1 октября. По его словам, размер и условия этих выплат устанавливаются местными властями и различаются по регионам: в Дмитровском районе Подмосковья выплата составляет 500 рублей, в Челябинской области — 800 рублей, а в Ненецком автономном округе — от 5 до 16 тысяч рублей.

