29 сентября 2025 в 16:10

Раскрыто, откуда ВСУ атаковали Белгород

Военкор Алехин: обстрелы Белгорода вели не из центра Харькова

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Украинская армия не вела обстрел Белгорода из центра Харькова, хотя была такая возможность, удары производились из пригорода Харькова, рассказал в разговоре с NEWS.ru военкор Геннадий Алехин. Однако, по его словам, в центре украинского города есть огневые позиции ВСУ.

Утверждение о том, что обстрел Белгорода проводили из жилой застройки Харькова, является фейком. Хотя противник действительно располагает свои огневые позиции, включая комплексы ПВО, в городских кварталах Харькова, в данном конкретном случае обстрел Белгорода велся не оттуда. Удары наносились из пригорода Харькова, из лесной зоны, прилегающей к населенным пунктам Русские Тишки и Черкасские Тишки, расположенным вдоль дороги Харьков — Липцы. Именно там, по его мнению, находились огневые позиции комплексов реактивной системы залпового огня HIMARS, которые и обстреливали Белгород, — заявил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки в Белгородской области погибли два человека: мирный житель в селе Новостроевка-Первая был убит при атаке FPV-дрона, а в селе Репяховка мужчина погиб, подорвавшись на взрывном устройстве. Боец самообороны, находившийся недалеко от места детонации, получил ранения.

