29 сентября 2025 в 17:35

Падчерица Ивана Урганта нашла новую любовь в мире хип-хопа

Падчерица Урганта Кикнадзе завела роман с рэпером 9mice

Эрика Кикнадзе Эрика Кикнадзе Фото: Социальные сети

Эрика Кикнадзе, являющаяся падчерицей популярного телеведущего Ивана Урганта, начала встречаться с российским хип-хоп-исполнителем, сообщает издание StarHit. Ее избранником стал Сергей Дмитриев, известный поклонникам под творческим псевдонимом 9mice.

Молодой человек представляет себя как музыкант, продюсер и один из наиболее ярких участников новой волны в отечественном хип-хопе. Он родился и вырос на Дальнем Востоке в семье, не имевшей никакого отношения к миру шоу-бизнеса и музыкальной индустрии. В 2022 году Дмитриев основал дуэт Viperr совместно с артистом Kai Angel, чей совместный альбом под названием Heavy Metal был тепло встречен слушателями.

Артист традиционно не стремится выставлять свою личную жизнь на публичное обсуждение. Прежде появлялась информация о его отношениях со стилистом Режиной, которая занималась оформлением обложки его сольной пластинки Asphalt. Кикнадзе же около двух лет встречалась с молодым человеком по имени Муса, которого Иван Ургант однажды с юмором одобрил, отметив, что лично выбирал для нее бойфренда.

Сама Эрика в прошлых интервью тепло отзывалась о своих прежних отношениях, называя их особенными и подчеркивая полное взаимопонимание с партнером. Несмотря на серьезные планы на будущее, которые строила пара, их роман завершился расставанием, после чего падчерица Урганта удалила все совместные фотографии и кардинально сменила имидж.

Ранее Иван Ургант выпустил книгу «Припухлые железы жизни» с пустыми страницами, средства от продажи которой пойдут на благотворительность. Он иронично заявил, что, несмотря на отсутствие текста, книга «захватывает», когда ее начинаешь листать. Ранее Ургант признавался, что название книги — это отсылка к стихотворению Осипа Мандельштама «Ленинград».

Россия
звезды
рэперы
Иван Ургант
