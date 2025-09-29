Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Совфеде отреагировали на планы ЕС ввести ограничения для дипломатов РФ

Сенатор Джабаров назвал приступом русофобии планы ЕС ограничить дипломатов РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Планы Евросоюза ввести новые ограничения для российских дипломатов стали очередным приступом русофобии, заявил Pravda.Ru сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, подобными действиями европейцы лишь навредят себе.

Пусть перекрывают движение нашим сотрудникам. Но они должны понимать: ответные ограничения будут такими же, а возможно, и жестче. Поэтому к подобным шагам стоит относиться спокойно — это очередной приступ русофобии в Европе, — отметил Джабаров.

Он добавил, что новые ограничения еще больше ухудшат отношения между Россией и ЕС, не принеся никакой выгоды инициаторам. Подобные меры он назвал бесполезными и губительными.

Ранее сообщалось, что возможные ограничения на передвижение российских дипломатов в странах ЕС затронут не только официальных представителей, но и других сотрудников миссий, включая членов их семей. В предложении Евросоюза говорится также о распространении мер на технический и обслуживающий персонал дипучреждений.

