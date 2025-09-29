Защитник ЦСКА назвал условие, при котором он перейдет во вторую лигу Дивеев заявил, что станет играть во второй лиге в случае проигрыша Мусаеву

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев в беседе с «Чемпионатом» заявил, что поедет играть во вторую лигу, если нападающий Тамерлан Мусаев обыграет его 100 раз из 100. Он отметил, что в армейском коллективе собраны квалифицированные футболисты.

Защитник конкурирует с защитником, но на поле он против нападающих. Если тот же Мусаев будет обыгрывать меня 100 раз из 100, я не буду играть — поеду во вторую лигу. А если ты 100 раз отнимешь мяч у Тамика, тренер это отметит. У нас все защитники квалифицированные, хорошие в плане единоборств и скоростных данных, — заявил Дивеев.

Ранее ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0.

На 83-й минуте вторую желтую карточку получил капитан «Балтики» защитник Кевин Андраде, он покинул поле. Победу армейцам принес гол Игоря Дивеева (90+5).

После десяти сыгранных туров ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. В следующей игре, которая состоится 5 октября, красно-синие сыграют против «Спартака».