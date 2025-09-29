Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 18:51

В Ленобласти задержали троих распространителей смертельного алкоголя

В Ленобласти задержаны трое хранивших алкосуррогат подозреваемых

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ленинградской области задержаны трое сотрудников компании, хранившей конфискованный суррогатный алкоголь, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Подозреваемые, по версии следствия, организовали каналы сбыта опасной для жизни спиртосодержащей продукции в Кингисеппском и Волосовском районах региона.

Дополнительно задержаны трое подозреваемых из числа лиц, представляющих интересы общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего хранение в Тосненском районе Ленинградской области изъятой из оборота спиртосодержащей продукции по поручению иных организаций, — передает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, в результате массового отравления алкоголем погибли 33 человека. Один из пострадавших остается в крайне тяжелом состоянии. Инциденты произошли в Сланцах и деревне Гостицы. По предварительным данным, причиной отравления стал метанол.

До этого дочь погибшей рассказала, что ее мать не жаловалась на самочувствие перед смертью и спокойно легла спать после употребления спиртного. По ее словам, она не знала, где погибшая приобрела алкоголь.

