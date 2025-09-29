Названо главное экспортное направление для автомобилей Lada

Белоруссия на протяжении длительного периода времени сохраняет статус основного экспортного направления для российской автомобильной корпорации «АвтоВАЗ», сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Данное заявление прозвучало в кулуарах международной промышленной экспозиции «Иннопром. Беларусь», проходящей в эти дни, передает РИА Новости.

Для АвтоВАЗа Белоруссия — это первый экспортный рынок достаточно длительное время, — сказал Алиханов.

Отмечается, что на проводимом мероприятии российская сторона демонстрирует несколько новейших моделей автомобильной техники, включая электрокар «Атом», а также спортивные версии Lada Iskra Sport и Lada Azimut. Международная промышленная выставка «Иннопром» является одним из наиболее значительных ежегодных событий в России, приводящимся в Екатеринбурге с 2010 года. В текущем году с 29 сентября по 1 октября организована ее специализированная выездная версия, получившая название «Иннопром. Беларусь».

Ранее стало известно, что на производственных мощностях «Автозавода „Санкт-Петербург“» начался выпуск автомобилей Lada Iskra. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что новая модель является одной из наиболее локализованных в стране.