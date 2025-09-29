Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 18:58

Названо главное экспортное направление для автомобилей Lada

Алиханов: Белоруссия стала лидером по экспорту автомобилей АвтоВАЗа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Белоруссия на протяжении длительного периода времени сохраняет статус основного экспортного направления для российской автомобильной корпорации «АвтоВАЗ», сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Данное заявление прозвучало в кулуарах международной промышленной экспозиции «Иннопром. Беларусь», проходящей в эти дни, передает РИА Новости.

Для АвтоВАЗа Белоруссия — это первый экспортный рынок достаточно длительное время, — сказал Алиханов.

Отмечается, что на проводимом мероприятии российская сторона демонстрирует несколько новейших моделей автомобильной техники, включая электрокар «Атом», а также спортивные версии Lada Iskra Sport и Lada Azimut. Международная промышленная выставка «Иннопром» является одним из наиболее значительных ежегодных событий в России, приводящимся в Екатеринбурге с 2010 года. В текущем году с 29 сентября по 1 октября организована ее специализированная выездная версия, получившая название «Иннопром. Беларусь».

Ранее стало известно, что на производственных мощностях «Автозавода „Санкт-Петербург“» начался выпуск автомобилей Lada Iskra. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что новая модель является одной из наиболее локализованных в стране.

Антон Алиханов
АвтоВАЗ
Белоруссия
выставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
«По глупости»: Трамп осудил признание государственности Палестины
«Круто»: Егор Крид рассказал о встрече с сыном американского президента
Чушка бюрек — слоеные рулетики, душа любого праздничного стола
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.