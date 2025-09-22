«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 19:31

Сенатор рассказала о выборе формы в школе

Сенатор Косихина: о выборе школьной формы должно договориться общество

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Выбор школьной формы для учеников должен стать предметом договоренностей в обществе, заявила NEWS.ru член комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Наталия Косихина в рамках старта акции «Первая Строчка», направленной на поддержку и развитие отечественного производства в сфере текстиля и легкой промышленности. Так она ответила на вопрос, кто и каким образом должен выбирать одежду в школу.

Общество должно договориться, но родителей нам слышать нужно обязательно <...> И нужно сегодня понимать: мы не ущемляем наших детей ни в коей мере, ни в какие рамки их не загоняем, но нужно понимать, что когда класс находится в единой форме — это команда. Она организует, она выстраивает коллективную деятельность, она учит ребенка следить за своим костюмом, быть элегантным, знать, что такое деловой стиль, что такое спортивная форма, уметь свой образ организовать, — сказала Косихина.

По ее словам, сегодня школьная форма представляет собой не только «платьишко и фартучек», как это было раньше. По ее словам, в настоящее время это несколько наименований, которые можно выбирать и трансформировать свой образ, сделать его стильным, красивым и удобным.

Ранее Министерство просвещения России заявило, что не принимало участия в разработке макета новой школьной формы, вызвавшего общественный резонанс. В ведомстве подчеркнули, что согласно действующему законодательству, школы самостоятельно определяют фасон такой одежды для учащихся.

