«Вы собаки»: украинский педагог набросился на студентов во время урока

Преподаватель Одесского мореходного колледжа технического флота во время одного из онлайн-уроков назвал учеников собаками, а себя — хозяином с плетью. Опубликованный в украинских Telegram-каналах видеоролик мгновенно завирусился в Сети и вызвал настоящий ажиотаж.

Вы собаки, а я такой хозяин с плетью. Учи, тварь, — произнес мужчина.

Ранее Пермский краевой суд постановил взыскать 20 тыс. рублей компенсации с женщины, публично назвавшей свою оппонентку овцой. Изначально суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, не усмотрев в указанном слове признаков оскорбления. Однако краевой суд пришел к противоположному выводу и признал это слово унижающим человеческое достоинство.

До этого стало известно, что депутат парламента Северной Осетии Сослан Дидаров может ответить перед судом за оскорбление женщин-водителей. Народный избранник назвал их «силиконовыми телками с опилками в голове», из-за которых ему якобы страшно ездить по Владикавказу.

Депутаты Молдавии тем временем внесли в парламент предложение о вотуме недоверия министру социальной защиты республики Алексею Бузу. Мужчина назвал быдлом граждан, отказавшихся поддержать правящую партию «Действие и солидарность».