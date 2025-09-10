Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 13:18

Оскорбивший молдаван министр может поплатиться за свои слова

Оскорбившего молдаван министра Бузу могут отстранить от должности

Алексей Буз Алексей Буз Фото: Родион Прока / Sputnik/РИА Новости

Депутаты Партии социалистов Молдавии Владимир Односталко и Алла Дарованная внесли в парламент предложение о вотуме недоверия министру социальной защиты Алексею Бузу после того, как тот во время избирательной кампании назвал «быдлом» граждан, отказавшихся поддержать правящую Партию действия и солидарности (ПДС), передает ТАСС. По их словам, государственный деятель не должен себе позволять оскорбления в адрес жителей страны.

Государственный служащий не имеет права оскорблять граждан. У господина Бузу есть только один выход — уйти в отставку добровольно, чтобы сохранить хоть какую-то репутацию, — говорится в материале.

Ранее лидер молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил на Восточном экономическом форуме, что парламентские выборы в Молдавии 28 сентября вызывают сомнения в честности. Ряд популярных среди граждан страны партий лишили права участвовать, отметил политик.

Кроме того, замдиректора Института СНГ, политолог Владимир Жарихин, отметил, что президент Румынии Никушор Дан, предупреждая о возможном приходе к власти в Молдавии «пророссийских сил», по сути, предлагает республике следовать украинскому пути. По его мнению, призыв Кишинева двигаться в сторону ЕС фактически означает столкновение с аналогичными проблемами, которые возникли на Украине.

Молдавия
министры
отставки
оскорбления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Делегация еще одной страны приедет в Москву на российско-арабский саммит
Минцифры пополнит белый список еще четырьмя сайтами
В Польше раскрыли, что сделала НАТО после инцидента с дронами
Котлеты вкуснее обычных! Убираем 2 привычных ингредиента, получаем шедевр!
«Не собираюсь лезть»: Кадыров о работе племянника в бывшем «Даноне»
Мать Тарасовой объявилась у ее дома впервые после суда по делу о наркотиках
ЕАЭС может пополниться еще одним государством
«Баба с возу — кобыле легче»: депутат о закрытии всех японских центров в РФ
Американские военные не смогли сбить НЛО над Йеменом
Бывший директор авиазавода возглавил производителя Aurus
В СПЧ напомнили, куда жаловаться на подозрительных мигрантов
IT-эксперт ответил, какие функции Apple пока недоступны для россиян
Путин объяснил, что представляет собой забота о бойцах СВО
Стало известно о почти полном обрушении горящего в Подмосковье склада
В Иране прояснили ситуацию с доступом МАГАТЭ на ядерные объекты
Дома у убитой афроамериканцем украинки заметили лозунг Black lives matter
Мясо в тесте: как пельмени, манты и чебуреки покорили мир
Россия потребовала от ООН доказательств по событиям в Буче
«Неслучайно выходят на улицы»: политолог о массовых протестах во Франции
Геофизик объяснил внезапную магнитную бурю на Земле
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Наступление ВС РФ на Сумы 8 сентября: гибель 50% солдат, взятие Юнаковки
Россия

Наступление ВС РФ на Сумы 8 сентября: гибель 50% солдат, взятие Юнаковки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.