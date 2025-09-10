Оскорбивший молдаван министр может поплатиться за свои слова Оскорбившего молдаван министра Бузу могут отстранить от должности

Депутаты Партии социалистов Молдавии Владимир Односталко и Алла Дарованная внесли в парламент предложение о вотуме недоверия министру социальной защиты Алексею Бузу после того, как тот во время избирательной кампании назвал «быдлом» граждан, отказавшихся поддержать правящую Партию действия и солидарности (ПДС), передает ТАСС. По их словам, государственный деятель не должен себе позволять оскорбления в адрес жителей страны.

Государственный служащий не имеет права оскорблять граждан. У господина Бузу есть только один выход — уйти в отставку добровольно, чтобы сохранить хоть какую-то репутацию, — говорится в материале.

Ранее лидер молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил на Восточном экономическом форуме, что парламентские выборы в Молдавии 28 сентября вызывают сомнения в честности. Ряд популярных среди граждан страны партий лишили права участвовать, отметил политик.

Кроме того, замдиректора Института СНГ, политолог Владимир Жарихин, отметил, что президент Румынии Никушор Дан, предупреждая о возможном приходе к власти в Молдавии «пророссийских сил», по сути, предлагает республике следовать украинскому пути. По его мнению, призыв Кишинева двигаться в сторону ЕС фактически означает столкновение с аналогичными проблемами, которые возникли на Украине.