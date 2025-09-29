В Чувашии 12 детей пострадали при задымлении в подъезде жилого дома

В Новочебоксарске 18 человек пострадали при задымлении в подъезде жилого дома

В Новочебоксарске 18 человек, среди которых 12 детей, пострадали при задымлении в подъезде жилого дома, сообщила пресс-служба Минздрава Чувашии в своем Telegram-канале. Трех взрослых и 10 несовершеннолетних госпитализировали. Еще пять человек, в том числе двое детей, получают лечение амбулаторно.

В подъезде дома № 6 по улице Речная в городе Новочебоксарск произошло задымление. Пострадали 18 человек, из них 12 — дети, — говорится в сообщении.

