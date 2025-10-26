Пьяный водитель убил пенсионерку и девушку на переходе МВД: пьяный водитель насмерть сбил женщину и подростка в Алатыре

Водитель Ford Focus в нетрезвом состоянии насмерть сбил женщину и подростка на пешеходном переходе в городе Алатыре, сообщили в МВД по Чувашской Республике. На опубликованных кадрах видно, как от удара они буквально подлетели. Травмы были настолько тяжелыми, что обе они погибли на месте.

Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 77-летняя женщина и 14-летняя девочка скончались на месте происшествия, — сказано в сообщении.

Ранее три человека погибли и четверо детей пострадали при столкновении Kia Rio и Lada Priora в Белореченском районе Краснодарского края. Мужчина за рулем Lada Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Kia Rio. Оба водителя и пассажир российского автомобиля погибли. Дети госпитализированы.

До этого молодая женщина с двумя маленькими детьми погибли в аварии в Красноармейском районе под Челябинском. Водитель Lada Granta при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу транспортному средству и столкнулась с Mitsubishi Lancer, который от удара вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль Howo.