В Госдуме раскрыли, что станет с Молдавией после парламентских выборов Слуцкий: прошедшие в Молдавии выборы приведут к еще большему расколу общества

Парламентские выборы раскололи Молдавию еще больше, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, президент страны Майя Санду ведет республику по пути Украины.

Режим Санду продолжит «торговлю русофобией» для оправдания «мандата», который выдали ей не молдавские избиратели, а функционеры в Брюсселе. В результате этих выборов Молдавия окажется расколота еще больше. Режим Санду ведет Молдавию по пути Украины, — убежден Слуцкий.

В контексте отношений с Россией вряд ли стоит ждать улучшений, продолжил парламентарий. Хотя большинство молдаван не разделяют антироссийский курс Санду, их голос «потонул в масштабных нарушениях на выборах или просто был украден», считает депутат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает преждевременным давать оценки прошедшим парламентским выборам в Молдавии. По его словам, некоторые молдавские политики сообщили о нарушениях и выразили несогласие с итогами голосования.