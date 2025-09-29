Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 14:34

Гериатр назвал главное правило для сохранения здоровья в старости

Гериатр Прощаев призвал пенсионеров двигаться каждую свободную минуту

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чтобы сохранить когнитивную, психологическую, сенсорную функциональность в пожилом возрасте, очень важна физическая активность, рассказал NEWS.ru директор Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. По его словам, нужно двигаться буквально каждую свободную минуту. Он отметил, что это касается и маломобильных людей.

Что надо для сохранения когнитивной, психологической, сенсорной функциональности? Двигайтесь каждую свободную минуту. Если вы, например, человек маломобильный, ничего страшного. Можно придумать упражнения для рук. Если вы мобильны, ходите больше пешком, используйте небольшие грузы, делайте самые простые движения, — посоветовал Прощаев.

Ранее академик РАН и терапевт Оксана Драпкина порекомендовала заниматься физической активностью хотя бы по 150 минут в неделю, чтобы продлить себе жизнь. Она предложила побольше ходить и двигаться, плавать или кататься на велосипеде. По ее словам, малоподвижный образ жизни и ожирение укорачивают жизнь на 5–8 лет. Врач также призвала научиться управлять стрессом, например найти расслабляющее хобби или попробовать медитацию.

пенсионеры
здоровье
советы
врачи
активность
физические нагрузки
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.