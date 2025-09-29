Гериатр назвал главное правило для сохранения здоровья в старости

Чтобы сохранить когнитивную, психологическую, сенсорную функциональность в пожилом возрасте, очень важна физическая активность, рассказал NEWS.ru директор Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. По его словам, нужно двигаться буквально каждую свободную минуту. Он отметил, что это касается и маломобильных людей.

Что надо для сохранения когнитивной, психологической, сенсорной функциональности? Двигайтесь каждую свободную минуту. Если вы, например, человек маломобильный, ничего страшного. Можно придумать упражнения для рук. Если вы мобильны, ходите больше пешком, используйте небольшие грузы, делайте самые простые движения, — посоветовал Прощаев.

Ранее академик РАН и терапевт Оксана Драпкина порекомендовала заниматься физической активностью хотя бы по 150 минут в неделю, чтобы продлить себе жизнь. Она предложила побольше ходить и двигаться, плавать или кататься на велосипеде. По ее словам, малоподвижный образ жизни и ожирение укорачивают жизнь на 5–8 лет. Врач также призвала научиться управлять стрессом, например найти расслабляющее хобби или попробовать медитацию.