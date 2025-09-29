Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 14:51

«Факел» объявил об уходе главного тренера после трех матчей без побед

Шалимов покинул пост главного тренера воронежского ФК «Факел»

Игорь Шалимов Игорь Шалимов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Игорь Шалимов покинул должность главного тренера воронежского ФК «Факел», сообщается в Telegram-канале клуба. Отмечается, что решение было принято по обоюдному согласию сторон. Шалимову 56 лет, его назначили главным тренером «Факела» в апреле 2025 года.

Игорь Шалимов покидает пост главного тренера «Факела». Решение принято по обоюдному согласию сторон. <...> Желаем удачи в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.

В 12-м туре РПЛ воронежцы не смогли победить «Чайку» из Песчанокопского, сыграв вничью. До этого «Факел» дважды подряд потерял очки в матчах против красноярского «Енисея» и московской «Родины». Всего под руководством Шалимова команда провела 21 игру, одержав восемь побед и потерпев шесть поражений при семи ничейных матчах.

Ранее сообщалось, что московский футбольный клуб ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0. Победу армейцам принес гол Игоря Дивеева. «Балтика» впервые проиграла в нынешнем сезоне РПЛ.

До этого бывший игрок сборной России и «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что 11 октября проведет прощальный матч. Встреча состоится в спортивном комплексе «Арена Химки», где его команда сыграет с «Локомотивом». Спортсмен поблагодарил болельщиков за эмоции и 20 лет карьеры, проведенные на футбольном поле.

тренеры
футбол
Факел
отставки
