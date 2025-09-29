Российский ученый осужден за передачу секретных данных на Запад В Обнинске ученого осудили на четыре года колонии за передачу секретных данных

Бывший сотрудник научно-исследовательского центра из Обнинска приговорен к четырем годам лишения свободы за передачу за рубеж секретных материалов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Калужской области. Обнинский городской суд признал его виновным в незаконном экспорте научно-технической информации, представляющей стратегический интерес.

Суд установил, что обвиняемый во время визита во Францию передал представителю одной из национальных лабораторий США конфиденциальные сведения об энергетической установке. Эти данные, как уточнили в управлении ФСБ, содержали характеристики, которые потенциально могли быть применены при разработке оружия массового поражения.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает ответственность за незаконный экспорт или передачу товаров и технологий двойного назначения, в отношении которых установлен специальный контроль.

Обнинский городской суд Калужской области признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сказано в сообщении.

