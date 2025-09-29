Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 07:48

Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия

Time: Швеция изучает возможность разработки ядерного оружия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Швеции начались дискуссии о разработке собственного ядерного оружия, пишет британская газета Time. Указано, что ученые и эксперты сомневаются в том, что Стокгольм обладает достаточной технологической и ресурсной базой для самостоятельных разработок такого рода.

После серии недавних статей в газетах страны разгорелись дебаты о том, следует ли Швеции предпринять новую попытку получить бомбу — в одиночку или совместно со своими новыми европейскими союзниками по НАТО, — сказано в статье.

В материале напомнили, что в стране функционирует шесть атомных станций. Построили их больше 40 лет назад.

Ранее политолог Владимир Шаповалов рассказал, что в ближайшие годы к числу ядерных держав могут присоединиться Саудовская Аравия, Турция, Индонезия и ряд африканских стран. По его мнению, государства с мощным военным, технологическим и экономическим потенциалом, нацеленные на усиление своего суверенитета, рассматривают перспективы разработки собственного ядерного арсенала.

До этого в мире насчиталось 15 стран, обладающих возможностью нанести ядерный удар. В публикации отмечается, что договор о нераспространении ядерного оружия запрещает его владение всем странам, кроме США, Китая, России, Франции и Великобритании.

