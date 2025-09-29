В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант Экс-глава ВСК Белков стал фигурантом нового дела о хищениях у Минобороны

Бывший глава Военно-строительной компании Андрей Белков стал еще одним фигурантом нового уголовного дела о хищении у Минобороны РФ миллиардов рублей при строительстве по госконтрактам в ДНР, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В публикации утверждается, что он дал показания на бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого ранее допрашивали по этому уголовному делу в рамках предварительного следствия в качестве свидетеля.

Белков является еще одним фигурантом уголовного дела о хищениях миллиардов у Минобороны РФ при строительстве по государственным контрактам, — отметил собеседник агентства.

Ранее следствие обвинило Иванова в получении трех взяток. По словам его адвоката Дениса Балуева, их сумма составила около 1,3 млрд рублей. Несколькими днями ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в отношении Иванова, осужденного на 13 лет колонии. Обвинительный приговор вступил в силу.

Тем временем Тимур Иванов может стать фигурантом нового уголовного дела о хищении бюджетных средств. Речь идет о расследовании хищения более 9 млрд рублей, выделенных на строительство объектов для военного ведомства. Несколько фигурантов этого дела, включая экс-чиновника строительного министерства ДНР Юлию Мерваезову, уже заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием, они признали вину и дают показания, которые могут касаться и роли Иванова в предполагаемых махинациях.