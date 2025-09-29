Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 08:10

В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант

Экс-глава ВСК Белков стал фигурантом нового дела о хищениях у Минобороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший глава Военно-строительной компании Андрей Белков стал еще одним фигурантом нового уголовного дела о хищении у Минобороны РФ миллиардов рублей при строительстве по госконтрактам в ДНР, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В публикации утверждается, что он дал показания на бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого ранее допрашивали по этому уголовному делу в рамках предварительного следствия в качестве свидетеля.

Белков является еще одним фигурантом уголовного дела о хищениях миллиардов у Минобороны РФ при строительстве по государственным контрактам, — отметил собеседник агентства.

Ранее следствие обвинило Иванова в получении трех взяток. По словам его адвоката Дениса Балуева, их сумма составила около 1,3 млрд рублей. Несколькими днями ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в отношении Иванова, осужденного на 13 лет колонии. Обвинительный приговор вступил в силу.

Тем временем Тимур Иванов может стать фигурантом нового уголовного дела о хищении бюджетных средств. Речь идет о расследовании хищения более 9 млрд рублей, выделенных на строительство объектов для военного ведомства. Несколько фигурантов этого дела, включая экс-чиновника строительного министерства ДНР Юлию Мерваезову, уже заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием, они признали вину и дают показания, которые могут касаться и роли Иванова в предполагаемых махинациях.

Тимур Иванов
Минобороны РФ
хищения
фигуранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.