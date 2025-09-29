Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 08:30

«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России

Боец Рындовский: чувствую себя в России как дома, спокойно и уверенно

Максим Рындовский Максим Рындовский Фото: Александр Щербак/ТАСС

Боец MMA Максим Рындовский, заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу, в эксклюзивном интервью NEWS.ru заявил, что чувствует себя в России как дома. Он выразил уверенность в том, что здесь есть будущее.

Спокойно и уверенно. Есть будущее. Здесь я чувствую себя как дома. Все хорошо. Я вернулся в свое славянское пространство. Это не может не радовать, — заявил Рындовский.

Ранее он рассказал о пытках киевскими силовиками в марте 2022 года. Боец отметил, что при задержании его избили, связали и увезли в РОВД, а обвинений никаких выдвинуто не было.

До этого боец рассказал, что спортсмены с Украины не жмут россиянам руки на международных турнирах не из-за личной неприязни, а по принуждению. По его словам, они боятся лишиться денег. Рындовский добавил, что среди спортсменов бывают исключения, которые поддались «зомбированию». Однако большинство, отметил боец, остаются нормальными ребятами, переживающими за обе стороны, с которыми он продолжает общаться.

Украина
Россия
смешанные единоборства
побеги
