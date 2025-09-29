Порядка 300 домов были уничтожены в страшном пожаре JG: пожар уничтожил свыше 300 домов в густонаселенном районе Джакарты

В результате крупного пожара в западной части Джакарты уничтожено более 300 жилых зданий, сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на столичные спасательные службы. Около 1,2 тыс. человек лишились жилья.

По информации спасателей, площадь возгорания превысила 10 тыс. квадратных метров. Для тушения было задействовано 24 пожарных расчета. В сообщении отмечается, что жертв удалось избежать, однако несколько человек получили травмы разной степени тяжести.

Согласно предварительной версии властей, причиной пожара могло стать короткое замыкание в одном из жилых домов. Точные причины возгорания устанавливаются. Материальный ущерб от инцидента оценивается примерно в 35 млрд индонезийских рупий ($2,1 млн, или 174 млн рублей).

