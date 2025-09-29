Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 08:49

Порядка 300 домов были уничтожены в страшном пожаре

JG: пожар уничтожил свыше 300 домов в густонаселенном районе Джакарты

Фото: Dwi Aqilasyah/XinHua/Global Look Press

В результате крупного пожара в западной части Джакарты уничтожено более 300 жилых зданий, сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на столичные спасательные службы. Около 1,2 тыс. человек лишились жилья.

По информации спасателей, площадь возгорания превысила 10 тыс. квадратных метров. Для тушения было задействовано 24 пожарных расчета. В сообщении отмечается, что жертв удалось избежать, однако несколько человек получили травмы разной степени тяжести.

Согласно предварительной версии властей, причиной пожара могло стать короткое замыкание в одном из жилых домов. Точные причины возгорания устанавливаются. Материальный ущерб от инцидента оценивается примерно в 35 млрд индонезийских рупий ($2,1 млн, или 174 млн рублей).

Ранее в Боровске Калужской области в квартире жилого дома на улице Петра Шувалова произошел пожар, унесший жизни четырех человек. Среди погибших трое детей и один взрослый. Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

До этого в подмосковной Воскресенке произошел трагический инцидент, в результате которого погибла 47-летняя женщина. Ее соседка облила дверь квартиры горючей жидкостью и подожгла. Пострадавшая не смогла покинуть горящее помещение и скончалась.

пожары
Индонезия
жилье
дома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
«По глупости»: Трамп осудил признание государственности Палестины
«Круто»: Егор Крид рассказал о встрече с сыном американского президента
Чушка бюрек — слоеные рулетики, душа любого праздничного стола
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.