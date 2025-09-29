Готовим айвар: самый простой рецепт балканского соуса

Айвар — это не просто соус, а настоящий вкус балканского лета, который легко повторить на своей кухне. Густая, ароматная икра из запеченных перцев покорит вас своей простотой и насыщенным вкусом. Давайте приготовим этот солнечный болгарский соус айвар вместе!

Секрет идеального болгарского соуса айвар — в правильных пропорциях. На 1 кг сладких перцев возьмите 150–200 г репчатого лука, 2–3 дольки чеснока и 100 мл растительного масла. Немного белого сахарного песка (1 ч. л.) и соль (на свой вкус) подчеркнут естественную сладость перцев, а щепотка молотого острого перца привнесет пикантности. Овощи запекайте в течение 20 минут на 200 градусах, очистите от кожицы и тушите с лучком на медленном огне около часа, пока масса не загустеет.

Такой объем айвара — это целая баночка ароматной закуски для ваших кулинарных экспериментов. Подавайте его к мясу, сыру или просто намажьте на тост. Приятного аппетита!

