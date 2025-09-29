Боец ММА Рындовский оценил двойные стандарты в отношении России и Израиля

Боец MMA, заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский в эксклюзивном интервью NEWS.ru заявил, что неправильно ограничивать спортсменов из-за политики. Он выразил надежду на скорое возвращение истинных ценностей.

Очень жаль, что спорт сегодня оказался в центре политических игр. На мой взгляд, спорт должен быть вне политики. Спортсмены всю жизнь посвящают тренировкам и соревнованиям, и ограничивать их из-за политической ситуации неправильно. Я надеюсь, что в будущем спорт вернется к своим истинным ценностям — честной борьбе и равным условиям для всех, — заявил Рындовский.

Ранее Рындовский рассказал, что спортсмены с Украины не жмут россиянам руки на международных турнирах не из-за личной неприязни, а по принуждению. По его словам, они боятся лишиться денег. Рындовский добавил, что среди спортсменов бывают исключения, которые поддались «зомбированию». Однако большинство, отметил боец, остаются «нормальными ребятами», переживающими за обе стороны, с которыми он продолжает общаться.