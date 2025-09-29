Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 09:40

Новая инициатива главы Евросовета может ускорить вступление Украины в ЕС

Politico: новый механизм приема стран в ЕС может обойти вето Венгрии

Антониу Кошта Антониу Кошта Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Глава Европейского совета Антониу Кошта предлагает изменить процедуру приема новых членов в Евросоюз, чтобы обойти блокировку вступления Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Инициатива предусматривает переход к одобрению открытия этапов квалифицированным большинством стран, а не единогласным решением, как сейчас.

Однако для признания завершения каждого этапа по-прежнему потребуется согласие всех государств — членов Союза. Таким образом, Кошта пытается упростить процесс продвижения кандидатов, не отменяя окончательного права вето за отдельными странами.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что украинским сельхозпроизводителям придется пойти на компромиссы в аграрной сфере ради интеграции с Европейским союзом. По его мнению, бывший глава МИД Дмитрий Кулеба фактически подтвердил это в выступлении перед «неопределенной аудиторией».

Кроме того, информированный источник сообщил, что Украина может столкнуться с утратой поддержки некоторых европейских партнеров на фоне снижения помощи из США. Ситуация осложняется рекордным бюджетным дефицитом, который на 2024 год оценивается в $43,9 млрд (3,7 трлн рублей).

Евросоюз
Венгрия
вето
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.