Новая инициатива главы Евросовета может ускорить вступление Украины в ЕС Politico: новый механизм приема стран в ЕС может обойти вето Венгрии

Глава Европейского совета Антониу Кошта предлагает изменить процедуру приема новых членов в Евросоюз, чтобы обойти блокировку вступления Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Инициатива предусматривает переход к одобрению открытия этапов квалифицированным большинством стран, а не единогласным решением, как сейчас.

Однако для признания завершения каждого этапа по-прежнему потребуется согласие всех государств — членов Союза. Таким образом, Кошта пытается упростить процесс продвижения кандидатов, не отменяя окончательного права вето за отдельными странами.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что украинским сельхозпроизводителям придется пойти на компромиссы в аграрной сфере ради интеграции с Европейским союзом. По его мнению, бывший глава МИД Дмитрий Кулеба фактически подтвердил это в выступлении перед «неопределенной аудиторией».

Кроме того, информированный источник сообщил, что Украина может столкнуться с утратой поддержки некоторых европейских партнеров на фоне снижения помощи из США. Ситуация осложняется рекордным бюджетным дефицитом, который на 2024 год оценивается в $43,9 млрд (3,7 трлн рублей).