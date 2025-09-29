Лео Бокерия рассказал, что такое счастье

Счастье — это прилив энергии и появление новых идей, поделился мнением в беседе с NEWS.ru академик Российской академии наук (РАН) врач-кардиохирург Лео Бокерия. По его словам, это дает хорошее настроение и ожидания от жизни. Также он отметил, что счастьем для него является здоровье всех близких и родных людей.

Счастье — это когда ты чувствуешь прилив какой-то энергии, в голове появляются идеи какие-то. Когда у тебя все время хорошее настроение. Это, как правило, ожидание чего-то. Еще счастье — когда в доме все здоровы, — заявил Бокерия.

Ранее стало известно, что большинство россиян не верят в то, что прочувствовать жизнь во всей ее красе и стать поистине счастливым можно только после 45 лет, а молодость больше не является одним из самых счастливых периодов жизни. Такие данные показал опрос NEWS.ru, в котором приняли участие 1408 человек.

Согласно результатам исследования ООН, если прежде молодость считалась самым счастливым периодом, а удовлетворенность жизнью снижалась в среднем возрасте, то сейчас тенденция изменилась, и люди становятся все более счастливыми с возрастом. Ученые связывают это с ростом популярности смартфонов, соцсетей и кибербуллинга, из-за чего молодые люди чаще сидят дома и не общаются с друзьями.