Европейцы отказались обострять отношения с РФ из-за «Франца Фердинанда»

Многие европейские чиновники не хотят идти на конфронтацию с Россией из-за инцидентов с неопознанными воздушными объектами, напоминавшими беспилотники, сообщает Politico. По информации издания, в Евросоюзе опасаются потенциального военного конфликта на континенте.

По мнению западных аналитиков, обострение в отношениях между Брюсселем и Москвой может привести к так называемому моменту Франца Фердинанда. Так называют ситуацию, при которой внезапная эскалация может втянуть континент в конфликт, как это произошло после убийства австрийского эрцгерцога в Сараево в 1914 году. Это событие фактически послужило началом Первой мировой войны.

Ранее сообщалось, что глава Европейского совета Антониу Кошта предложил изменить процедуру приема новых членов в ЕС, чтобы обойти блокировку вступления Украины. Согласно инициативе, открытие каждого этапа в процессе движения кандидата к членству в ЕС может быть одобрено квалифицированным большинством стран-участниц, а не единогласно, как сейчас.

До этого стало известно, что ЕС может принять решение по замороженным активам России уже в конце октября. Первое обсуждение данного вопроса состоится на саммите лидеров сообщества в Копенгагене. Лидеры ЕС планируют заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против конфискации активов.