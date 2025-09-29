Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 10:02

Европейцы отказались обострять отношения с РФ из-за «Франца Фердинанда»

Politico: чиновники ЕС не хотят конфронтации с РФ из-за риска военного конфликта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие европейские чиновники не хотят идти на конфронтацию с Россией из-за инцидентов с неопознанными воздушными объектами, напоминавшими беспилотники, сообщает Politico. По информации издания, в Евросоюзе опасаются потенциального военного конфликта на континенте.

По мнению западных аналитиков, обострение в отношениях между Брюсселем и Москвой может привести к так называемому моменту Франца Фердинанда. Так называют ситуацию, при которой внезапная эскалация может втянуть континент в конфликт, как это произошло после убийства австрийского эрцгерцога в Сараево в 1914 году. Это событие фактически послужило началом Первой мировой войны.

Ранее сообщалось, что глава Европейского совета Антониу Кошта предложил изменить процедуру приема новых членов в ЕС, чтобы обойти блокировку вступления Украины. Согласно инициативе, открытие каждого этапа в процессе движения кандидата к членству в ЕС может быть одобрено квалифицированным большинством стран-участниц, а не единогласно, как сейчас.

До этого стало известно, что ЕС может принять решение по замороженным активам России уже в конце октября. Первое обсуждение данного вопроса состоится на саммите лидеров сообщества в Копенгагене. Лидеры ЕС планируют заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против конфискации активов.

Европа
Россия
конфликты
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.