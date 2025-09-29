Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 сентября 2025 в 11:31

На Западе предрекли наступление «момента Франца Фердинанда»

Politico: в Европе может наступить момент Франца Фердинанда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Западные официальные лица провели параллель между текущей ситуацией в Европе и периодом, предшествовавшим Первой мировой войне, они назвали его «моментом Франца Фердинанда», пишет Politico. Собеседники издания выразили серьезную озабоченность рисками дальнейшей эскалации. Исторически выстрел в австрийского эрцгерцога в 1914 году считается событием, послужившим толчком к началу глобального военного конфликта.

Авторы материала напоминают, что в Европейском союзе с 1 октября стартует саммит лидеров объединения, подготовка к которому сопровождается «бряцанием оружия». Возврат мировой общественности к подобной риторике произошел после того, как встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вселила определенный оптимизм.

В материале подчеркивается, что государства сейчас демонстрируют еще более резкую позицию, а Евросоюзу сложно выработать единый подход в отношении России. При этом, по оценке издания, как активные действия, так и пассивность могут привести к дальнейшему обострению ситуации.

Ранее бывший руководитель британской контрразведки MI5 Элиза Мэннингем-Буллер заявила о вероятном участии Великобритании в необъявленном военном противостоянии с Российской Федерацией. По ее оценке, этот конфликт проявляется через масштабные кибератаки и диверсионную деятельность.

Европа
политика
история
эскалация
