В России подорожают некоторые никотинсодержащие продукты Правительство РФ: цены на сигариллы будут устанавливать с учетом ставок акциза

Минимальную цену на тысячу штук сигарилл и кретека с 1 марта 2026 года будут устанавливать с учетом ставок акциза, НДС и повышающего коэффициента, пишет «Парламентская газета». Соответствующее постановление правительства России вступило в силу 29 сентября на шесть лет.

Согласно документу, вышеуказанным методом будут также определять стоимость килограмма трубочного, курительного тонкорезаного, нюхательного и жевательного табака. Это также распространится на табачное сырье для кальяна.

По постановлению, минимальную стоимость такой продукции обязуют рассчитывать и размещать на сайте Минсельхоза как минимум за 30 дней до новых акцизных ставок. На другую никотинсодержащую продукцию минимальная цена будет определяться в размере 10 тысяч рублей за единицу потребительской упаковки.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов заявил, что введение запрета на продажу вейпов не предусматривает ограничений на их хранение и использование. Он подчеркнул, что использовать вейпы будет разрешено, несмотря на запрет продажи.