29 сентября 2025 в 11:14

Трамп похвастался декором Овального кабинета, который «сводит с ума»

Трамп рассказал о преображении Овального кабинета 24-каратным золотом

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил о масштабном обновлении интерьеров Белого дома, которое он финансировал из личных средств, сообщает газета New York Post. В своем аккаунте в социальной сети Truth Social политик продемонстрировал элементы декора из 24-каратного золота, украшающие Овальный кабинет, и зал для совещаний администрации.

Иностранные лидеры, как и все остальные, «сходят с ума», когда видят качество и красоту. Лучший Овальный кабинет на свете по успеху и красоте!написал Трамп.

Американский лидер отметил, что некоторые элементы «высшего качества» и выполнены из 24-каратного золота. К своему сообщению он прикрепил видеозапись с разложенными на столе украшениями.

При этом журналисты отмечают, что любовь Трампа к золоту общеизвестна, и его многочисленные дома и личные самолеты отделаны золотом везде, где это возможно, а иностранные лидеры часто приносят ему золотые подарки.

Десятилетиями даже ходили шутки о том, что в его ванных комнатах стоят золотые унитазы, — говорится в статье.

Отмечается, что любовь к золоту «переехала вместе с Трампом» в Вашингтон, уподобив Белый дом поместью миллиардера Мар-а-Лаго. Страсть к роскоши увеличилась в 2025 году.

Ранее сообщалось, что власти штата Орегон подали иск против администрации Дональда Трампа из-за отправки Национальной гвардии в Портленд. Якобы решение необоснованно и нарушает полномочия штата.

Дональд Трамп
США
золото
Белый дом
президенты
роскошь
