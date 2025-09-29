Трамп похвастался декором Овального кабинета, который «сводит с ума» Трамп рассказал о преображении Овального кабинета 24-каратным золотом

Президент США Дональд Трамп сообщил о масштабном обновлении интерьеров Белого дома, которое он финансировал из личных средств, сообщает газета New York Post. В своем аккаунте в социальной сети Truth Social политик продемонстрировал элементы декора из 24-каратного золота, украшающие Овальный кабинет, и зал для совещаний администрации.

Иностранные лидеры, как и все остальные, «сходят с ума», когда видят качество и красоту. Лучший Овальный кабинет на свете по успеху и красоте! — написал Трамп.

Американский лидер отметил, что некоторые элементы «высшего качества» и выполнены из 24-каратного золота. К своему сообщению он прикрепил видеозапись с разложенными на столе украшениями.

При этом журналисты отмечают, что любовь Трампа к золоту общеизвестна, и его многочисленные дома и личные самолеты отделаны золотом везде, где это возможно, а иностранные лидеры часто приносят ему золотые подарки.

Десятилетиями даже ходили шутки о том, что в его ванных комнатах стоят золотые унитазы, — говорится в статье.

Отмечается, что любовь к золоту «переехала вместе с Трампом» в Вашингтон, уподобив Белый дом поместью миллиардера Мар-а-Лаго. Страсть к роскоши увеличилась в 2025 году.

