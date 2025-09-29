«Нечего там ловить»: Медведев о войне «фригидной старухи» с Россией Медведев: Россия хочет развивать регионы, поэтому ей не нужна война с Европой

Россия не хочет развязывать войну с «фригидной старухой» Европой, экономика которой слаба и зависима от США, заявил зампред Совбез РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, для РФ важнее развитие своих регионов, в том числе новых.

России в принципе не нужна война ни с кем, в том числе и с фригидной старухой Европой. Нечего там ловить, — отметил Медведев.

Европейские страны не смогут выдержать войну с Россией, подчеркнул зампред СБ, пояснив, что они уязвимы, разобщены и заняты исключительно собственными интересами. Он также добавил, что ЕС утрачивает идентичность, в том числе на фоне роста агрессивной миграции.

Кроме того, Медведев назвал европейских лидеров «ничтожными дегенератами, неспособными принять на себя груз ответственности» за серьезные решения. А граждане стран ЕС инертны и изнеженны, которые не хотят отстаивать общие идеалы, указал он.

Вероятность роковой случайности существует всегда. Да и фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся. И у такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения, — заключил Медведев.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что главная цель ЕС заключается в начале прямых боевых действий с Россией. По его словам, европейские политики используют провокации для подготовки к эскалации.