Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 13:01

Европейская страна пытается помешать США поставлять оружие Израилю

El Pais: Испания ввела запрет на транзит судов США с оружием для Израиля

Фото: U.S. Army/Pfc. Jordan Bristol

Испания ввела запрет на использование своих военных баз для транзита американских вооружений, предназначенных Израилю, сообщает El Pais. По данным издания, ограничение касается баз в Роте и Морон-де-ла-Фронтера.

Согласно новым правилам, запрет распространяется на все американские самолеты и корабли, перевозящие оружие, боеприпасы или военную технику для Израиля, независимо от того, следует ли транспорт напрямую в еврейское государство или делает промежуточные остановки.

При этом отмечается, что Испания не проводит инспекцию американских транспортных средств, останавливающихся на ее базах. Теоретически Пентагон мог бы скрыть характер перевозимых грузов, однако, по мнению источников издания, это нанесло бы серьезный ущерб отношениям между Мадридом и Вашингтоном.

Ранее премьер Испании Педро Санчес призвал отстранить израильтян от спортивных соревнований. Он отметил, что эту меру нужно принять из-за продолжения конфликта в секторе Газа.

Кроме того, израильские шахматисты отказались от участия в международном турнире Open Basque Country в испанской провинции Бискайя. Семеро спортсменов снялись с соревнований после того, как организаторы открыто выступили против их присутствия на соревнованиях.

Испания
Израиль
США
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.