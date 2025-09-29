Европейская страна пытается помешать США поставлять оружие Израилю El Pais: Испания ввела запрет на транзит судов США с оружием для Израиля

Испания ввела запрет на использование своих военных баз для транзита американских вооружений, предназначенных Израилю, сообщает El Pais. По данным издания, ограничение касается баз в Роте и Морон-де-ла-Фронтера.

Согласно новым правилам, запрет распространяется на все американские самолеты и корабли, перевозящие оружие, боеприпасы или военную технику для Израиля, независимо от того, следует ли транспорт напрямую в еврейское государство или делает промежуточные остановки.

При этом отмечается, что Испания не проводит инспекцию американских транспортных средств, останавливающихся на ее базах. Теоретически Пентагон мог бы скрыть характер перевозимых грузов, однако, по мнению источников издания, это нанесло бы серьезный ущерб отношениям между Мадридом и Вашингтоном.

Ранее премьер Испании Педро Санчес призвал отстранить израильтян от спортивных соревнований. Он отметил, что эту меру нужно принять из-за продолжения конфликта в секторе Газа.

Кроме того, израильские шахматисты отказались от участия в международном турнире Open Basque Country в испанской провинции Бискайя. Семеро спортсменов снялись с соревнований после того, как организаторы открыто выступили против их присутствия на соревнованиях.