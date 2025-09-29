Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 14:17

Избивавшие людей на улице московские подростки услышали приговор

СК: в Москве вынесен приговор пяти подросткам за участие в массовых драках

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Суд вынес приговор пятерым несовершеннолетним, участвовавшим в организации массовых драк и нападениях на прохожих в Москве, сообщили в СК РФ. Подростки приговорены к лишению свободы на сроки от года и 11 месяцев до 3,5 года.

Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России по Москве, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении пяти несовершеннолетних. <…> Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от одного года 11 месяцев до трех лет шести месяцев. Фигуранты взяты под стражу в зале суда, — заявили в ведомстве.

В период с 29 по 30 сентября 2023 года на территории Москвы подсудимые нападали на случайных прохожих. Все это они снимали на видео. Также в заявлении СК говорится, что таким образом осужденные хотели противопоставить себя обществу.

Ранее суд в Кемеровской области приговорил 49-летнего жителя региона к девяти годам заключения в колонии строгого режима за убийство соседки. Преступление было совершено с использованием мачете. Инцидент произошел в январе 2025 года. Конфликт начался с замечания потерпевшей о слишком громкой музыке. Словесная перепалка быстро переросла в нападение. Обвиняемый нанес женщине два удара мачете в шею, от которых она скончалась на месте.

Москва
суды
приговоры
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.