Избивавшие людей на улице московские подростки услышали приговор

Суд вынес приговор пятерым несовершеннолетним, участвовавшим в организации массовых драк и нападениях на прохожих в Москве, сообщили в СК РФ. Подростки приговорены к лишению свободы на сроки от года и 11 месяцев до 3,5 года.

Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России по Москве, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении пяти несовершеннолетних. <…> Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от одного года 11 месяцев до трех лет шести месяцев. Фигуранты взяты под стражу в зале суда, — заявили в ведомстве.

В период с 29 по 30 сентября 2023 года на территории Москвы подсудимые нападали на случайных прохожих. Все это они снимали на видео. Также в заявлении СК говорится, что таким образом осужденные хотели противопоставить себя обществу.

Ранее суд в Кемеровской области приговорил 49-летнего жителя региона к девяти годам заключения в колонии строгого режима за убийство соседки. Преступление было совершено с использованием мачете. Инцидент произошел в январе 2025 года. Конфликт начался с замечания потерпевшей о слишком громкой музыке. Словесная перепалка быстро переросла в нападение. Обвиняемый нанес женщине два удара мачете в шею, от которых она скончалась на месте.