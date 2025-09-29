Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 15:18

Очевидцы раскрыли подробности смертельной атаки дронов на Воскресенск

NEWS.ru: соседка назвала погибших в Воскресенске очень приличными людьми

Фото: NEWS.ru

Соседка погибших в Подмосковье бабушки и внука в беседе с корреспондентом NEWS.ru назвала их очень порядочными людьми. По словам женщины, все рядом живущие надеялись, что в результате ЧП никто не погиб. В ночь на 29 сентября украинские беспилотники атаковали Подмосковье, в результате чего погибли 76-летняя женщина и ее внук.

Люди они очень приличные, понимаете, трое внуков, и так переживали, как бы не они погибли, понимаете? Здесь было все оцеплено, мы стояли там и видели, как у них все из дома выносят. <…> Стол какой-то, еще что-то такое горевшее, все выносили. И стояли две машины реанимации, желтые, и одна обычная скорая, — отметила собеседница издания.

По ее словам, скорая помощь приехала и простояла около дома часа два. Соседи ждали, когда семью выведут или вынесут из дома. Но никакой информации им не сообщили. Женщина добавила, что соседи жили на даче постоянно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что в ночь на понедельник, 29 сентября, Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по региону. Глава области выразил искренние соболезнования близким погибших и пообещал поддержку пострадавшей семье.

