Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 сентября 2025 в 14:20

«До заокеанских зарплат мы не доживем»: Бокерия о доходах врачей

Кардиохирург Бокерия: зарплаты врачей стоит поднять до уровня европейских

Лео Бокерия Лео Бокерия Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главная проблема врачей заключается в том, что им не хватает денег, хотя прогресс в этом отношении в РФ очевиден, заявил NEWS.ru кардиохирург, академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия. По его словам, вряд ли когда-нибудь зарплаты будут соответствовать американскому уровню, однако их вполне возможно поднять до европейского.

Вы знаете, конечно, нужны деньги. Чего тут таить. У нас, конечно, в этом отношении прогресс очевиден. Конечно, до заокеанских зарплат мы не доживем, но, может быть, хотя бы до европейских, — сказал Бокерия.

Он также отметил, что ради достойного заработка человек вынужден устраиваться на вторую ставку, а из-за этого он реже бывает дома, меньше времени проводит с семьей. По мнению Бокерии, это моральный и этический вопрос, который «потихоньку надо решать».

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ограничить зарплаты руководителей медицинских и образовательных учреждений. Соответствующая инициатива поступила премьер-министру Михаилу Мишустину. Согласно предложению, зарплата главврачей и директоров школ не должна превышать средние выплаты сотрудникам более чем на 100%.

