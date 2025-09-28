«Реал Мадрид» впервые в сезоне ощутил горечь поражения «Атлетико» обыграл «Реал» со счетом 5:2 в матче чемпионата Испании

В главном матче седьмого тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» потерпел поражение впервые за этот сезон. Встреча на стадионе «Метрополитано» завершилась со счетом 5:2 в пользу «Атлетико».

В составе победителей дублем отметился Хулиан Альварес, реализовавший пенальти на 51-й минуте и штрафной удар на 63-й минуте. Также мячи забили Робен Ле Норман (14-я), Александер Серлот (48-я) и Антуан Гризманн (90+4). За «Реал» голы провели Килиан Мбаппе (25-я минута) и Арда Гюлер (36-я минута).

Эта победа позволила «Атлетико» набрать 12 очков и подняться на четвертую позицию в турнирной таблице. «Реал», несмотря на поражение, сохранил лидерство с 18 очками, прервав победную серию из восьми матчей подряд.

