28 сентября 2025 в 00:22

«Реал Мадрид» впервые в сезоне ощутил горечь поражения

«Атлетико» обыграл «Реал» со счетом 5:2 в матче чемпионата Испании

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

В главном матче седьмого тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» потерпел поражение впервые за этот сезон. Встреча на стадионе «Метрополитано» завершилась со счетом 5:2 в пользу «Атлетико».

В составе победителей дублем отметился Хулиан Альварес, реализовавший пенальти на 51-й минуте и штрафной удар на 63-й минуте. Также мячи забили Робен Ле Норман (14-я), Александер Серлот (48-я) и Антуан Гризманн (90+4). За «Реал» голы провели Килиан Мбаппе (25-я минута) и Арда Гюлер (36-я минута).

Эта победа позволила «Атлетико» набрать 12 очков и подняться на четвертую позицию в турнирной таблице. «Реал», несмотря на поражение, сохранил лидерство с 18 очками, прервав победную серию из восьми матчей подряд.

Ранее экс-футболист Сергей Кирьяков выразил сомнения в способности московского «Спартака» бороться за чемпионство в текущем сезоне. Он отметил, что для вхождения в группу лидеров команде необходимо демонстрировать стабильно качественный футбол.

До этого семь стран выступили за полное возвращение России на международные турниры под эгидой УЕФА. В рамках заседания исполкома организации такое мнение выразили Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан.

Реал Мадрид
Атлетико
Испания
чемпионаты
