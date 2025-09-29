Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 14:04

Россиянам раскрыли, что поможет сохранить традиции в современном мире

Специалист центра исторической памяти Бушуева: соцсети позволят сберечь традиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грамотное использование социальных сетей поможет сохранить традиции, заявила «Радио 1» эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России Владимире Путине Анна Бушуева. Она уточнила, что это подразумевает не пересмотр важной части культуры, а ее «включение в современный мир».

Мы сейчас живем в реальности, когда у нас все завязано на информационных технологиях. Если вы выходите на улицу, вы видите, что все больше людей сидят в телефонах, листая ленты, — отметила Бушуева.

По мнению эксперта, для сохранения традиций необходимо «достучаться до всех слушателей», в том числе и до молодежи. Сделать это можно только с помощью современных технологий, заключила Бушуева.

Ранее психолог Евгений Идзиковский заявил, что разница в поколениях объективна и закономерна. Он уточнил, что на каждого человека влияет конкретный социум, в котором он растет.

традиции
культура
общество
история
