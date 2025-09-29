HR-менеджер объяснила, как правильно просить о повышении зарплаты HR-менеджер Курникова: просить о повышении зарплаты лучше после завершения задач

Лучше всего просить руководство о повышении зарплаты после успешного завершения важных рабочих задач, например проекта, заявила «Вестям Подмосковья» HR-менеджер Анастасия Курникова. Она отметила, что начать подобную беседу можно после проведения ежегодной оценки эффективности сотрудников.

Стоит заблаговременно фиксировать свои ключевые достижения: реализованные инициативы, превышенные планы, положительные отзывы клиентов и коллег. Важно показать, как ваша работа повлияла на эффективность, прибыль или репутацию компании, — посоветовала Курникова.

Она отметила, что намерение добиться повышения зарплаты должно основываться на объективных данных о вкладе работника, а не просто желаниях. Перед беседой с руководством желательно также проанализировать, сколько платят людям на аналогичной позиции в других организациях региона.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что коммерческие организации обязаны индексировать зарплату сотрудников, как и организации бюджетной сферы. По его словам, заменить регулярное повышение зарплаты разовыми премиями нельзя.