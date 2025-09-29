Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 12:53

На Западе рассказали, какой регион России защищает лучшая ПВО в мире

MWM: воздушное пространство Крыма защищено мощной системой ПВО

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Противовоздушная оборона Крыма входит в число самых мощных в мире, заявляет западное издание Military Watch Magazine. Журнал отмечает, что полуостров имеет большое стратегическое и геополитическое значение для России, что объясняет плотную сеть систем ПВО на его территории.

Развертывание батальона С-500 в Крыму стало важнейшим показателем, какое значение придается защите воздушного пространства полуострова, — говорится в материале.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что за последние сутки силами ПВО были уничтожены четыре ракеты комплекса HIMARS и три дальнобойных снаряда «Нептун», выпущенных украинскими войсками. Также зафиксировано уничтожение 147 беспилотников самолетного типа.

Кроме того, власти Индии рассматривают возможность усиления зенитно-ракетного потенциала. Источники в правительстве заявили, что в рамках этих планов страна может закупить у России дополнительные комплексы С-400 «Триумф», показавшие эффективность в ходе операции «Синдур», либо новейшие системы С-500 «Прометей».

