Лео Бокерия рассказал, как влюбился в будущую жену больше 60 лет назад Кардиохирург Бокерия признался, что сразу влюбился в свою будущую жену

Врач-кардиохирург, академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия признался в беседе с NEWS.ru, что сразу влюбился в свою будущую супругу, когда впервые встретил ее в 1964 году. По его словам, он увидел аккуратную девушку в очках и «стал понимать». Также он отметил, что, несмотря на богатый выбор невест, он «не сломался».

Я увидел эту девушку в очках, которая ко мне подошла. Во всех отношениях все ровненько, все очень аккуратно. Я как-то сразу стал понимать. Я жил в общежитии, извините, сколько хочешь было, выбор любой. Но, к счастью, получилось так, что я там не сломался. Мы давно уже вместе, с 1964 года, — рассказал Бокерия.

Ранее юморист Николай Лукинский рассказал, что познакомился со своей женой еще в первом классе. По его словам, они вместе почти 60 лет, в браке состоят 45 лет и несколько месяцев назад отмечали сапфировую свадьбу. Лукинский добавил, что с годами стал любить свою супругу еще больше. Юморист добавил, что рождение детей и совместные испытания скрепляют семью, прибавляют любви.