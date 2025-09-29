Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 12:32

Лео Бокерия рассказал, как влюбился в будущую жену больше 60 лет назад

Кардиохирург Бокерия признался, что сразу влюбился в свою будущую жену

Лео Бокерия Лео Бокерия Фото: NEWS.ru

Врач-кардиохирург, академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия признался в беседе с NEWS.ru, что сразу влюбился в свою будущую супругу, когда впервые встретил ее в 1964 году. По его словам, он увидел аккуратную девушку в очках и «стал понимать». Также он отметил, что, несмотря на богатый выбор невест, он «не сломался».

Я увидел эту девушку в очках, которая ко мне подошла. Во всех отношениях все ровненько, все очень аккуратно. Я как-то сразу стал понимать. Я жил в общежитии, извините, сколько хочешь было, выбор любой. Но, к счастью, получилось так, что я там не сломался. Мы давно уже вместе, с 1964 года, — рассказал Бокерия.

Ранее юморист Николай Лукинский рассказал, что познакомился со своей женой еще в первом классе. По его словам, они вместе почти 60 лет, в браке состоят 45 лет и несколько месяцев назад отмечали сапфировую свадьбу. Лукинский добавил, что с годами стал любить свою супругу еще больше. Юморист добавил, что рождение детей и совместные испытания скрепляют семью, прибавляют любви.

любовь
семья
отношения
Бокерия
молодость
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.