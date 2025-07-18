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18 июля 2025 в 17:24

«Влюбился в первом классе»: Лукинский рассказал об отношениях с женой

Николай Лукинский рассказал, что знаком с женой с первого класса

Николай Лукинский Николай Лукинский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Юморист Николай Лукинский рассказал NEWS.ru, что познакомился с женой еще в первом классе. По его словам, они вместе почти 60 лет, в браке состоят 45 лет и несколько месяцев назад отмечали «сапфировую свадьбу». Лукинский добавил, что с годами стал любить свою супругу еще больше.

Я влюбился в нее в первом классе, девять лет ждал от нее взаимности, в 10-м классе мы только подружились. Потом ее родители переехали из Новосибирска в Смоленск. Я закончил первый курс, поехал следом за ней, живу в общежитии. Там еще два года мы дружили. Потом поженились, старшая дочка родилась на пятом курсе, потом, когда я уже из армии вернулся, родилась младшая, — сказал Лукинский.

Юморист добавил, что рождение детей и совместные испытания скрепляют семью, прибавляют любви. Лукинский сказал, что сейчас у него родились уже внуки и он в хорошем смысле сходит по ним с ума и чувствует счастливым. Юморист признался, что небольшие конфликты в их семье были, но он никогда не думал об измене или разводе.

Каким надо быть ненормальным, чтобы вдруг сказать себе: «А чего-то она мне перестала нравиться». Но я же не идиот, я всю жизнь этому отдаю, и она тоже. Ну как я буду внукам в глаза смотреть, если я захочу налево побежать? — сказал юморист.

20 июля Лукинский отмечает 65-летний юбилей. Он стал известен после исполнения монолога темнокожего студента из Зимбабве, который говорил «с Новым годом, пошел на фиг». Миниатюру Лукинский исполнял, натянув на голову черный капроновый чулок. Она до сих пор пользуется спросом у зрителей. Лукинский сотрудничает с программами «Аншлаг», «Измайловский парк», «Парад юмора», дает сольные концерты.

Ранее Лукинский рассказал, что в его семье смешное считалось самым интересным и, когда по телевизору шли юмористические передачи, все должны были молчать. Он добавил, что если он не выполнял это правило, отец мог его «перетянуть ремнем».

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