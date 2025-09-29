Разнесли подстанцию в Конотопе: удары по Украине 29 сентября, что известно

ВС РФ нанесли серию точечных ударов по целям на Украине. Что попало под удар 29 сентября, какие объекты поражены, пострадали ли энергетические объекты и линии ж/д, что известно?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине в ночь на 29 сентября

Воздушные силы ВСУ утверждают, что в ночь на 29 сентября по объектам на Украине запустили только 32 ударных БПЛА типа «Герань-2» и «Гербера». Это примерно в 20 раз меньше, чем прошлой ночью. ВСУ признают попадания девяти ударных БПЛА в восьми локациях. При этом утром ВС РФ продолжили атаковать объекты на Украине.

«Пауза по числу прилетов не равняется ослабление задач. Скорее — переход на „бережный режим“ при сохранении эффективности удара по критическим целям», — отмечает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударах под Конотопом, что уничтожают ВС РФ

28 и 29 сентября ВС РФ нанесли серию ударов по электроподстанции под Конотопом. Глава местной администрации Артем Семенихин признал проблемы с подачей электричества и воды в городе и призвал жителей готовиться к отключениям.

«Заряжайте все, что можете. И запас воды!» — объявил городской голова.

«По этой подстанции под Конотопом сегодня [29 сентября] еще как минимум три раза „Геранями“ прилетело», — отмечает Telegram-канал «Хроники гераней».

«Хроники гераней» отмечают, что за минувшие сутки в Сумской области нанесено не менее пяти ударов ФАБ с УМПК и как минимум пять ударов БПЛА «Герань».

«Поражена электрическая подстанция ПС 330 кВ „Конотоп“. В ходе удара был уничтожен автотрансформатор 330/110 кВ. На видео видно, что разрекламированные „будки Кудрицкого/Найема“ защищают оборудование примерно как кружевное платье выпускницу сельской школы», — иронизирует Telegram-канал «Прилеты, уламки та вибухи».

В соцсетях появилось большое количество видео с прилетами БПЛА по целям в Конотопе. Местные власти подтвердили, что утром 29 сентября атаки БПЛА в городе продолжаются. Местных жителей попросили сидеть дома, поскольку из-за стрельбы сил ПВО уже двое раненых мирных жителей.

«Энергосистема этого района организована таким образом, что четыре подстанции напряжением 110 кВ связаны с более крупной подстанцией 330 кВ в Конотопе. Это означает, что при выходе из строя трансформаторов на подстанции 330 кВ восстановление электроснабжения становится чрезвычайно сложной задачей. Даже если задействовать внешние транзиты 110 кВ, ведущие из Сум, Миргорода, Нежина и Шостки, этого будет недостаточно для обеспечения полноценного резервного электроснабжения города», — отмечает военный блогер Юрий Подоляка.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были удары по целям на Украине 29 сентября

Telegram-канал «Донбасский партизан» отмечает прицельные удары в поселке Покровское (Днепропетровская область). Там под удар попало здание прокуратуры и суда на улице Яворницкого (выгорели 1500 кв. м архивов) и ресторанный комплекс «Покровский», который осуществлял бытовое обеспечение офицеров и технического персонала пункта командного управления «Восток» (размещение, питание, сменные комнаты, связь ближнего звена).

«Сам командный пункт не поражен», — указывает «Донбасский партизан».

Еще один прицельный удар нанесен по станции ж/д «Бобровица» в Черниговской области. В момент удара через нее проходил грузовой состав из Киева.

«Пять БПЛА выполнили последовательные попадания в головную часть и среднюю треть состава. Зафиксировано повреждение электровоза ВЛ80, обрыв контактного провода 25 кВ, детонации и возгорания в трех вагонах. Итог по узлу: сорваны сроки переброски скрытого военного груза на киевское плечо, требуется сложная восстановительная схема по контактной сети», — указывает «Донбасский партизан».

В Краматорске удар около 01:20 уничтожил СТО «Централ», где находилась ремонтная база ВСУ.

Кроме «Гераней» ВС РФ активно применяли фугасные авиабомбы с модулями планирования и коррекции (УМПК). Зафиксированы удары ФАБ с УМПК по целям в Купянске (Харьковская область), Дружковке, Белополье и Хотени (Сумская область), а также в Херсоне.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

