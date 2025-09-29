«Быть начеку»: Медведев неоднозначно высказался о возможной войне с Европой Медведев допустил возможность начала войны с Европой

Вероятность начала войны между Россией и Европой с применением оружия массового поражения сохраняется, предупредил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он отметил, что вероятность роковой случайности и действия некоторых «отмороженных» делают такой сценарий вполне реальным.

Почему война все-таки возможна? Вероятность роковой случайности существует всегда. Да и фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся. И у такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения. Поэтому нужно быть начеку, — подчеркнул Медведев.

Также зампредседателя Совбеза заявил, что Россия не намерена начинать войну с «фригидной старухой» Европой, чья экономика слаба и зависит от США. Он подчеркнул, что для страны приоритетом остается развитие собственных регионов, включая новые территории.

Кроме того, Медведев заявил, что Россия ответит на создание в Совете Европы нового органа, призванного взыскивать с Москвы компенсации. По его словам, инициатива направлена на разработку конвенции о создании «международной претензионной комиссии для Украины».