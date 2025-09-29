Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 11:30

«Быть начеку»: Медведев неоднозначно высказался о возможной войне с Европой

Медведев допустил возможность начала войны с Европой

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вероятность начала войны между Россией и Европой с применением оружия массового поражения сохраняется, предупредил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он отметил, что вероятность роковой случайности и действия некоторых «отмороженных» делают такой сценарий вполне реальным.

Почему война все-таки возможна? Вероятность роковой случайности существует всегда. Да и фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся. И у такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения. Поэтому нужно быть начеку, — подчеркнул Медведев.

Также зампредседателя Совбеза заявил, что Россия не намерена начинать войну с «фригидной старухой» Европой, чья экономика слаба и зависит от США. Он подчеркнул, что для страны приоритетом остается развитие собственных регионов, включая новые территории.

Кроме того, Медведев заявил, что Россия ответит на создание в Совете Европы нового органа, призванного взыскивать с Москвы компенсации. По его словам, инициатива направлена на разработку конвенции о создании «международной претензионной комиссии для Украины».

Дмитрий Медведев
Россия
Европа
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Борьба с коррозией: чем обработать кузов авто осенью, чтобы не ржавел зимой
«Не делайте глупостей»: НАТО предупредили об угрозах конфликта с РФ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.