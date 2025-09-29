«Важно перезагрузить работу»: Голикова указала на проблему центров здоровья

На сегодняшний день работа центров здоровья нуждается в перезагрузке, такое мнение на пресс-конференции, посвященной старту регионального движения «За медицину здорового долголетия», высказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, такие учреждения должны работать не с уже больными людьми, а в первую очередь с предрисками, передает корреспондент NEWS.ru.

Очень важно, чтобы это была медицинская инфраструктура, но она все-таки работала с предрисками, а не с уже больными людьми, с которыми должны работать уже стационарные учреждения здравоохранения. И вот здесь очень важно перезагрузить работу центров здоровья, — сказала Голикова.

Она также отметила, что за прошлый год центры здоровья посетили более 38 млн человек. По словам Голиковой, это означает, что они уже стали точкой притяжения.

Ранее Министерство здравоохранения предложило внести изменения в систему государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Речь идет о нормативных объемах посещений центров здоровья с профилактическими целями.