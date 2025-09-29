Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 12:34

Мошенники заработали 300 млн рублей на «клонировании» блогеров

РБК: мошенники заработали 300 млн рублей, используя образы блогеров и брендов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За минувший год мошенники похитили не менее 300 млн рублей у российских пользователей интернета, используя образы популярных блогеров и известных брендов, сообщает РБК. В частности, преступники создавали фиктивные лотереи и розыгрыши, маскируя их под легальные акции.

Также злоумышленники создавали специализированные ресурсы, посвященные тематике лотерей и «коробочек», которые продвигали через Telegram, email-рассылки и социальные сети. Чтобы вызвать доверие у жертв, они использовали логотипы реальных компаний, образы медийных персон, а иногда даже взламывали аккаунты блогеров с многомиллионной аудиторией.

Чаще всего, когда жертва «выигрывала приз», ей предлагали ввести данные банковской карты для получения выигрыша. По словам экспертов, после этого, как правило, следовал один из двух сценариев: либо пользователя просили самостоятельно перевести деньги по указанным реквизитам, либо его данные карты использовались третьими лицами для несанкционированного доступа.

Аналитики выявили 10 активных мошеннических программ, нацеленных на россиян. Две самые успешные схемы, связанные с «коробочками», принесли преступникам 221 млн и 87 млн рублей соответственно за период с сентября 2024 по август 2025 года. В 45% случаев мошенники использовали образы публичных лиц, в 60% — бренды, часто комбинировались оба подхода.

Ранее сообщалось, что в России зафиксированы массовые попытки обмана женщин в их дни рождения. Чаще всего злоумышленники начинают активно звонить с раннего утра, говоря о запланированной доставке.

мошенники
деньги
Россия
бренды
блогеры
происшествия
лотереи
розыгрыши
призы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.