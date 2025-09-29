Мошенники заработали 300 млн рублей на «клонировании» блогеров

За минувший год мошенники похитили не менее 300 млн рублей у российских пользователей интернета, используя образы популярных блогеров и известных брендов, сообщает РБК. В частности, преступники создавали фиктивные лотереи и розыгрыши, маскируя их под легальные акции.

Также злоумышленники создавали специализированные ресурсы, посвященные тематике лотерей и «коробочек», которые продвигали через Telegram, email-рассылки и социальные сети. Чтобы вызвать доверие у жертв, они использовали логотипы реальных компаний, образы медийных персон, а иногда даже взламывали аккаунты блогеров с многомиллионной аудиторией.

Чаще всего, когда жертва «выигрывала приз», ей предлагали ввести данные банковской карты для получения выигрыша. По словам экспертов, после этого, как правило, следовал один из двух сценариев: либо пользователя просили самостоятельно перевести деньги по указанным реквизитам, либо его данные карты использовались третьими лицами для несанкционированного доступа.

Аналитики выявили 10 активных мошеннических программ, нацеленных на россиян. Две самые успешные схемы, связанные с «коробочками», принесли преступникам 221 млн и 87 млн рублей соответственно за период с сентября 2024 по август 2025 года. В 45% случаев мошенники использовали образы публичных лиц, в 60% — бренды, часто комбинировались оба подхода.

Ранее сообщалось, что в России зафиксированы массовые попытки обмана женщин в их дни рождения. Чаще всего злоумышленники начинают активно звонить с раннего утра, говоря о запланированной доставке.